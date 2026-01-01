女優の木村多江（54）が1日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（後5・00）に出演。過去にアクション俳優を多く抱える事務所にスカウトされたことを明かした。「チーム50分間の恋人」として挑戦した木村。「チェック（2）殺陣」で斬られ歴30年以上の一流俳優を当てる問題が出題された。木村は「私、凄いゆっくり動いてる人に思われているんですけど…『ジャパンアクションエンタープライ