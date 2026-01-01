ロシアのプーチン大統領の公邸にウクライナがドローン攻撃を仕掛けたとロシアが主張していることについて、CIA＝アメリカ中央情報局は公邸を標的にしていなかったと評価したと、アメリカメディアが報じました。ロシア側は先月末に北西部・ノブゴロド州にあるプーチン氏の公邸にウクライナ軍がドローン攻撃を仕掛けたと主張していますが、ウクライナ側は攻撃自体を否定しています。こうした中、アメリカのウォール・ストリート・ジ