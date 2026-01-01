あす2日、カンテレ・フジテレビ系全国ネット『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（後3：40〜6：25）が放送される。【番組カット】豪華ゲストと爆笑トークを繰り広げる明石家さんま【画像多数】初出演のちゃんみなをはじめ、里田まいが夫でプロ野球・読売ジャイアンツの田中将大とともに夫婦そろっての初のテレビ出演を果たす。そして爆笑問題（太田光、田中裕二）、又吉直樹(ピース)、ムロツヨシ、木南晴夏もゲストと