能登半島地震から２年となった１日、石川県輪島市の町野地区の仮設団地近くで、犠牲者を追悼する灯籠がともされた。「心とからだを大切にしてください」「復興への祈り」などのメッセージが入った約６０個の灯籠が並んだ。仮設住宅で暮らす住民ら１０人ほどは、地震発生時刻の午後４時１０分に合わせて、犠牲者に黙とうをささげた。地震で倒壊した家屋の下敷きになった友人を亡くした男性（８８）は「２年はあっという間で今も