NiziUが、2026年の活動を暗示するムービー『We need U 2026』を公式YouTubeにて公開した。 （関連：【映像あり】NiziU、アーティスティックな世界観の中で2026年の活動を暗示するムービー『We need U 2026』） 同映像は、アーティスティックな世界観の中で、各所に2026年の活動のヒントが散りばめられた内容に。独特の緊張感さえも内包する、1つの作品のような映像に仕上がっている。