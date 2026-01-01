正月恒例のテレビ朝日系「芸能人格付けチェック！」の「２０２６お正月スペシャル」（後５時）が１日に放送され、歌手・ＧＡＣＫＴが出演。２問目の「殺陣」（たて）の目利きを見事正解し、個人連勝を８３に伸ばした。毎年有名人とチームを組んでいるＧＡＣＫＴだが、今年は単独参戦。昨年、相方だった鬼龍院翔とＤＡＩＧＯのミスで“映す価値なし”となった結果に不満を募らせ「誰にも邪魔されたくない」と一人での参加を希望