世界各地で新年を祝うイベントが開かれ、大勢の人でにぎわいました。中東ドバイでは、世界一高いビル「ブルジュ・ハリファ」にカウントダウンの映像が映し出され、日付が1月1日に変わるとビルから無数の花火が一斉に打ち上げられました。イギリス・ロンドンでは、議会議事堂の時計塔ビッグベンが午前0時を指すとテムズ川の上空に次々と花火が打ち上げられ、新年の到来を祝いました。アメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアでは