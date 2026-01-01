ボートレース浜名湖は１日、３月１日から６日まで開催されるシリーズのタイトルを「高塚清一記念第８回名人集合マクール杯」とすることを発表した。昨年３月に逝去した高塚清一選手の人柄と功績をたたえるとともに、次世代へその精神を受け継ぐことを目的として高塚選手の名前を銘打ったシリーズを開催する。また、この開催に合わせて高塚選手の歩みを振り返る「高塚清一選手一周忌〜浜名湖のアイアンマン永遠に〜」と題し