地方競馬における2025年の暦年売得金額が過去最高を更新した。地方競馬全国協会（NAR）が発表した速報値によると、2025年1月1日から12月31日までの地方競馬全体の売得金額は、1兆1474億7185万7210円（重勝式を含む）となり、暦年ベースでの最高記録を塗り替えた。道営所属リュウノフライトが頂点へ…グランダム・ジャパン2025・2歳シーズン総合優勝1962年設立以降、最大の売得金額にこれまでの最高は、2024年に記録した1兆1210