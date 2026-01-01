1月1日、高知競馬場で行われた6R・初夢特別（4歳上・ダ1400m）は、永森大智騎乗の2番人気、オタマジャクシ（牡4・高知・雑賀正光）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に4番人気のリューノス（牡4・高知・細川忠義）、3着に1番人気のガラパゴス（牡7・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは1:30.5（良）。レース序盤、逃げたラプラスにオタマジャクシ、ガラパゴス、リューノスらが続いて全体は縦長で進行。向こう正面でラプラスと