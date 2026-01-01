老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、住民税非課税になった場合の健康保険税の支払いについてです。Q：年金とパート給与をもらいながら住民税非課税になると、国民健康保険税を支払う必要はあります