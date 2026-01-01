言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、濁音が含まれる少し力強い響きの言葉がそろいました。言葉の「頭」に入るか「お尻」に入るか。リズムよく言葉を組み合わせて、正解を導き出してくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。しん□□□□きんどう□□□□すい答えを見る↓↓↓↓↓正解：ぞう正解は「ぞう」でした。▼解説それぞれの言葉