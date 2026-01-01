高松市の市道で、軽乗用車で女性をはねたにもかかわらず、そのまま逃走したとして、女が逮捕されました。 【写真を見る】【速報】美容アシスタントの女（21）を逮捕軽乗用車を運転中に女性（66）をはね、現場から逃走した疑い【香川】 過失運転致傷・道路交通法違反容疑で逮捕されたのは、高松市三谷町の美容アシスタントの女（21）です。 警察によりますと、女はきのう（12月31日）午後5時40分ごろ、高松市上林町の市道で軽