『ポケットモンスター』をモチーフにした新シリーズ「びっくらたまごポケモンわかるかな？」の第1弾商品が、1月22日（木）から、全国の量販店やドラッグストアなどで順次販売開始される。【写真】お風呂から浮き出てくる姿もかわいい〜！全5種の“マスコット”ラインナップ■新たな遊び要素を取り入れた新シリーズ今回登場する「びっくらたまご ポケモンわかるかな？」シリーズは、『ポケットモンスター』に登場するポケモ