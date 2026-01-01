1月1日午前、静岡県御前崎市で軽乗用車とオートバイが衝突し、オートバイに乗っていた男性が意識不明の重体となっています。警察は軽乗用車を運転していた男を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。 過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは愛知県稲沢市の自称・会社員の男（46）です。 警察によりますと、1日午前10時半頃、御前崎市白羽の県道357号線の見通しの良い片側1車線の道路で、西に進んでいた軽乗用