スポーツ界で優秀な成績を収めた選手などをたたえる「第74回静岡新聞社・静岡放送スポーツ賞」の受賞者が決まり、大賞に静岡県焼津市出身でレスリングの大会で活躍した高橋海大選手が選ばれました。 スポーツ大賞にはレスリング世界選手権男子フリースタイル74キロ級で金メダルを獲得した焼津市出身の高橋海大選手が選ばれました。 焼津ジュニアクラブでレスリングを始めた高橋選手は2025年の世界選手権