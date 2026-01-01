スポーツ界で優秀な成績を収めた選手などをたたえる「第74回静岡新聞社・静岡放送スポーツ賞」の受賞者が決まり、大賞に静岡県焼津市出身でレスリングの大会で活躍した高橋海大選手が選ばれました。 スポーツ大賞にはレスリング世界選手権男子フリースタイル74キロ級で金メダルを獲得した焼津市出身の高橋海大選手が選ばれました。 焼津ジュニアクラブでレスリングを始めた高橋選手は2025年の世界選手権
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
- 2. 3歳男児 マンション9階から転落
- 3. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
- 4. 天竺鼠が解散「理由はひとつ」
- 5. 長澤まさみ結婚 相手は映画監督
- 6. 本郷奏多 一般女性との結婚報告
- 7. 有吉NHKに怒られたか 憶測広がる
- 8. IZAM 吉岡美穂との離婚を発表
- 9. 【紅白】有吉弘行の“あのポーズ”がネットで話題 集中できないファン続出「紅白より有吉さんの指が…」
- 10. 永野芽郁 今はまだ色々と難しい
- 1. 3歳男児 マンション9階から転落
- 2. 男性が転落死 孫と初日の出へ
- 3. もしも「お餅」が喉に詰まったら
- 4. 新幹線個室 23年ぶりに復活へ
- 5. 大晦日に「妻が玄関で…」通報
- 6. 「ラブホ空港」3つの唯一無二
- 7. 宇都宮線で衝突事故 列車脱線か
- 8. あす 東京23区などで積雪予想も
- 9. 1日未明に川遊び 高校生岸戻れず
- 10. ホテルのサウナで火事 20人避難
- 1. 帰省先で寿司カチカチ→家族崩壊
- 2. 高市氏が年頭所感 希望生みだす
- 3. 元死刑囚と獄中結婚…妻の苦悩
- 4. 岡山中3行方不明 足取りつかめず
- 5. 午年（うまどし）生まれは940万人 新成人は109万人
- 6. 首相 公邸で「お化けまだ出ず」
- 7. 年金額に女性絶句 納得いかない
- 8. 衆院選立候補予想者が700人超
- 9. ナイツの漫才に神谷代表が反応
- 10. 母も解けず検索…小6の面積問題
- 1. インドの騒ぎ 原因は「放尿」
- 2. ビーバーのダムで約2億の節約に
- 3. 欧州のスキー場で爆発 10人死亡
- 4. プーチン氏の秘密宮殿に衝撃
- 5. 欧州のバーで爆発 100人超が死傷
- 6. トランプ氏左手に「あざ」で疑念
- 7. ガンジス川の沐浴で日本人放尿か
- 8. 「注射おばさん」出国禁止措置
- 9. 習氏「歴史の潮流止められない」
- 10. 懸念に中国外務省「断固反対」
- 1. 「あけおめ、離婚して」夫は硬直
- 2. ヒートテック買替タイミング判明
- 3. 大晦日のUber 20km超案件が多発
- 4. おせちは筑前煮で高血圧一直線に
- 5. トヨタで退職者絶えぬ理由 TOP3
- 6. 最後の教育が「遺産0円」遺言書
- 7. 通帳投げる 正月に父親が大激怒
- 8. 「神様に無礼」おみくじのタブー
- 9. 新卒でJAに入社→9カ月で退職
- 10. 人間関係とは無縁「ひとり起業」
- 1. 「あけおめメッセージ」のコツ
- 2. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
- 3. auから楽天モバイル 注意点は
- 4. レンズ一体型の新カメラ 4月発売
- 5. KDDI社長「夢中に挑戦できる」
- 6. スマホの実売台数ランキング
- 7. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
- 8. SBグループ 6250億円で買収へ
- 9. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
- 10. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
- 11. 無意識に同意→個情が筒抜けに?
- 12. フォルダブルスマホ「motorola razr 50 ultra」の日本向けメーカー版にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
- 13. ギズモード編集部が選ぶ2025年の｢ベストエンタメ｣
- 14. ソフトバンクG、OpenAIへの225億ドル追加出資完了
- 15. 今週の秋葉原情報(番外編) - 2026年の初売り情報、メモリ高騰の中でお得な特価品を見逃すな！
- 16. 今週の秋葉原情報 - あの″マイクラ風″簡易水冷が発売に、ROGやGODLIKEの限定記念モデルも
- 17. 「アーク 新春初売セール 2026」が1月1日開始、初売り限定BTOパソコンも台数限定販売
- 18. 【LINEの新規登録方法】新しくアカウントを作成する方法【2026年最新版】
- 19. 冬休み中にクリアまで行けるゲーム3選
- 20. [山根康宏の「言っチャイナよ」] ファーウェイからフラッグシップモデルや薄型Airなど7機種が登場
- 1. Nイヤー駅伝で22人抜き&区間新
- 2. 昏睡だぞ 朝倉未来の惨劇に凍る
- 3. マエケンに内部情報筒抜けだった
- 4. 痛々しい姿でRIZINに…引退危機
- 5. 救急搬送の朝倉未来 精密検査
- 6. JRA史上初 還暦ジョッキー誕生へ
- 7. 「サンベルクスって何?」と疑問
- 8. 今井 残り2日も「音沙汰なし」
- 9. 置き石マーキング 被害額1350万
- 10. 「レフェリー早く止めろよ」指摘
- 1. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
- 2. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
- 3. 天竺鼠が解散「理由はひとつ」
- 4. 長澤まさみ結婚 相手は映画監督
- 5. 本郷奏多 一般女性との結婚報告
- 6. 有吉NHKに怒られたか 憶測広がる
- 7. IZAM 吉岡美穂との離婚を発表
- 8. 【紅白】有吉弘行の“あのポーズ”がネットで話題 集中できないファン続出「紅白より有吉さんの指が…」
- 9. 永野芽郁 今はまだ色々と難しい
- 10. 声優事務所を5人一斉退所 驚き
- 1. 無印良品の大人きれいめコーデ
- 2. ワークマンの「あったかパンツ」
- 3. 結婚遅くなるほど高望みに…指摘
- 4. Koki,日本離れ決断すべきなのか
- 5. セブンマニアが驚く新作スイーツ
- 6. GU 大人の高見えロングコート
- 7. 誰もが声漏らす芸術的なスイーツ
- 8. ユニクロのワイドパンツが優秀
- 9. 義母影響で…手料理食べられない
- 10. オーブン不要 ミニココット