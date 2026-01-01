新年を迎え、静岡県内の神社には多くの人が初詣に訪れています。 【写真を見る】「無事に健康に生きられたら」初詣で神社にぎわう 願いが叶うとされる「叶え馬」には行列も＝静岡浅間神社 静岡市の静岡浅間神社には家族連れなどたくさんの人が参拝に訪れ、境内に飾られている大絵馬の前で写真を撮ったり、おみくじを引いたりしていました。 午年の2026年、祈れば願い事が叶うとされている「叶え馬」には、行列ができていました