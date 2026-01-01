ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が1日、自身のXを更新。リアルタイムで放送中のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（後5・00）に出演している歌手のGACKT（52）に“らしい”メッセージを贈った。DAIGOは「あけましておめでとうぃっしゅ」とおなじみのあいさつ後「今年は格付けはKBになったので家で観ます！笑2年連組やらかしてしまったので！GACKTさん頑張ってください！！応援します」