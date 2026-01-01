元日の1日、東京消防庁管内では80代から90代のあわせて4人がもちをのどに詰まらせて救急搬送され、うち1人が死亡しました。東京消防庁によりますと、元日の1日、管内で午後3時までに80代から90代までの男女4人がもちをのどに詰まらせて救急搬送され、1人が死亡しました。死亡したのは東京・港区に住む80代の女性で、午前1時すぎに自宅で大福を食べていたところ、のどに詰まらせたということです。東京消防庁は、もちは小さく切って