元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『スカパー! 野球』で公開された動画に出演。バッティングに衝撃を受けた選手を明かした。中田翔氏○柳田悠岐の飛距離に衝撃「『本当にこの選手はすごいな』『この選手には勝てない』と思った選手を教えてください」という質問に対し、中田氏は「柳田(悠岐)選手」と回答。「その後に(大谷)翔平だったりっていう選手がたくさん出てくるんですけど、僕が一発目に衝撃を受けたのは柳田