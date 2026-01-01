高血圧＝減塩この常識が覆る! この記事では高血圧治療の名医・渡辺尚彦氏が最新研究でわかった簡単なのにすごい高圧法を紹介した『血圧を下げるのに減塩はいらない！ナトカリ比であなたの血圧は下がる』(渡辺尚彦/アスコム)から一部を抜粋して解説します。今回のテーマは『アルコールは血圧を下げるのか?それとも上げるのか?』。○アルコールは血圧を下げるのか?それとも上げるのか?｢酒は百薬の長｣ということわざがあります。医学