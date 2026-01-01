「金色だるま」に願い事を書き込む来場者ら＝1日午前、群馬県高崎市200年以上だるま作りの歴史がある群馬県高崎市で1日、新春恒例の「高崎だるま市」が開催された。JR高崎駅前通りの会場で、約50店が鮮やかな赤を中心に大小色とりどりのだるまを販売し、多くの買い物客らでにぎわった。会場では、高さ約2.8メートルの特大だるまが出迎え、約1.7メートルの赤と金のだるま2体に来場者らが1年の願い事をペンで書き込んでいた。今