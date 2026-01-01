JR宇都宮線の電車と車が衝突した埼玉県白岡市新白岡の踏切＝1日午後4時58分1日午後2時20分ごろ、埼玉県白岡市新白岡7丁目のJR東北線（宇都宮線）新白岡―久喜間の踏切で、平塚発古河行き15両編成の電車と乗用車が衝突した。JR東日本によると、電車の一部が脱線した。乗客乗員にけがはない。地元消防によると大破した車から運転手の男性（67）＝同市＝が救助され、意識はある。現場はJR新白岡駅近く。久喜署やJR東によると、踏