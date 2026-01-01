[1.1 皇后杯決勝 I神戸1-2広島R 国立]後半アディショナルタイムの劇的決着だった。初優勝を目指したサンフレッチェ広島レジーナは1-1の後半アディショナルタイム1分、再三崩していた左サイドからチャンスを作ると、FW上野真実のポストプレーからボールを受けたFW中嶋淑乃がカットインから右足を振り抜いて、豪快にゴールネットを揺らした。「上野選手が持ったときに中のスペースが空いていた。そこに潜り込めば出してくれると思