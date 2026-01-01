1日に行われた皇后杯決勝でINAC神戸レオネッサを下して初優勝を飾ったサンフレッチェ広島レジーナのMF渡邊真衣が結婚したことをサプライズ発表した。試合後にサポーターの前に選手たちで集まると、関係者から「みなさんにお伝えしたいことがあります」として拡声器が渡邊に渡されると、「本日、入籍しました!」と報告。チームメイトとファンの歓声に包まれた。渡邊は日体大SMG横浜から23年に広島Rに入団。この日も先発出場す