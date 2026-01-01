安藤智哉【ベルリン共同】サッカーのドイツ1部リーグのザンクトパウリは1日、J1福岡からDF安藤智哉（26）を獲得したと発表した。愛知県出身で2021年に当時J3の今治に加入。J2大分を経て25年に福岡入りし、リーグ戦36試合で4得点をマークした。190センチと長身のセンターバックで、昨年初選出された日本代表では3試合に出場した。ザンクトパウリは今季ここまで16位で、MF藤田譲瑠チマが在籍している。