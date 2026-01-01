日本モーターボート競走会は１日、２０２５年１月１日から１２月３１日までの獲得賞金上位選手を発表した。１位は住之江ＳＧグランプリを制した桐生順平（３９＝埼玉）で２億３６１２万６６６円。女子１位は遠藤エミ（３７＝滋賀）で６５２３万１３３２円。〈２０２５年獲得賞金１億円以上のレーサー〉【１位】桐生順平２億３６１２万６６６円【２位】茅原悠紀１億９１３０万３３６６円【３位】池田浩二１億６４３８万１