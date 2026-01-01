ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¦¥é¥¤¥ô¡ãayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A We are ayu -ep.Seichi-¡ä¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍèÍÍ¡¹¤ÊÀáÌÜ¤Î¥é¥¤¥ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¡¢ÉÍºê¤¬¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¸Æ¤Ö¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£¢¡¥é¥¤¥ô¼Ì¿¿¡Ö»äÃ£¤Ï¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¤³¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Î»þÂå¤Ç¤â¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Âç¤­¤ÊÇò¤¯ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢1¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿