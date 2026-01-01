¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬2025Ç¯12·î31Æü¡¢¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥ô¡ã¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥Ý¥ë¥Î¡Ç25 ¡ÁTHE OVE§Á¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£¥é¥¤¥ô¥¿¥¤¥È¥ë¡ãTHE OVE§Á¡ä¤Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ùopening¥Æ¡¼¥Þ¡ÖTHE REVO¡×¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¡È³×Ì¿¡É¤Ëµ¯°ø¤·¡¢¡ÖREVO¡×¤ò¡ÈÈ¿Å¾¡É¤µ¤»¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡£º£¤Î½ª¤ï¤ê¡¦¸Â³¦ÃÍÄ¶¤¨¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤È¤½¤Î³×Ì¿¤ÎÇ®¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯