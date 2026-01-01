YOASOBIが、2026年1月4日(日)より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ＆エンディングテーマを担当する。このたびそのオープニングテーマ「アドレナ」をアニメ初回放送と同日1月4日(日)に配信リリースを行うことが決定し、ジャケット写真が公開となった。『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）で連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計1,700万部を突破。憧れの