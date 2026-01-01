興行収入100億円越え確実と言われる映画『ズートピア２』。9年ぶりに戻ってきたジュディとニックのバディの活躍からゲイリーら新キャラクターまで、さまざまな要素に絶賛の声が相次いでいるが、“遊びゴコロあふれるオマージュ”への反響も大きい。本作を手掛けたジャレド・ブッシュ監督は、アイデア時点ではイースターエッグの数が800以上あったと明かしている。今回は『ズートピア２』で考察されているオマージュを紹介する。