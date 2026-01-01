ずっと真夜中でいいのに。が、2年9カ月ぶりとなる4枚目のフルアルバム『形藻土』(KEISOUDO)を2026年3月25日に発売することを発表した。本作は、アニメ『ダンダダン』エンディングテーマ「TAIDADA」、映画『ドールハウス』主題歌「形」等のシングル公開曲に加え、未発表の新曲や、初となる10分超えの大作曲、コンセプトに沿ったインタールード等含め、改めて”アルバム”の再定義に拘った1枚だという。収録曲の全貌は後日発表される