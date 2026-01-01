長友佑都と香川真司と合同自主トレ日本代表MF鎌田大地（クリスタルパレス）が1月1日、自身のSNSを更新し、偉大な先輩たちと合同自主トレしたことを報告した。鎌田は「偉大なる師匠達と砂浜トレーニングで2025が終わり2026が始まりました。精進して参りまする」と自身のSNSに投稿。日本代表DF長友佑都（FC東京）とMF香川真司（セレッソ大阪）と砂浜でトレーニングしている写真と映像を公開している。トレーニング後に苦悶の表情