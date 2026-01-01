俳優の杉浦太陽（44）が1日、自身のインスタグラムを更新。豪華な正月の食卓を披露した。杉浦は「明けましておめでとうございます2026年も杉浦ファミリーをよろしくお願いします」と新年のあいさつ。「みんなでワイワイなお正月」と続け、食卓に並んだ豪華なおせち料理を披露した。杉浦と辻希美と2007年に結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空、10年に第2子長男の青空さん、13年に第3子次男の昊空