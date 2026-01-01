きょう午前、富山市婦中町の用水路で、近くに住む79歳の女性が遺体で見つかりました。遺体で見つかったのは、富山市婦中町千里の無職・藤井照子さん（79）です。富山西警察署によりますと、きょう午前10時すぎ、自宅近くの用水路の中で倒れている藤井さんを、捜していた親族が見つけ通報しました。藤井さんは消防により、その場で死亡が確認されました。藤井さんは、おととい午後1時頃に、近所の人が目撃したのを最後に、行方が分