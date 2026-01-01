元宝塚歌劇団月組トップスターの龍真咲（43）が第2子を妊娠したことを1日、自身のインスタグラムで発表した。龍は「明けましておめでとう御座います」と新年のあいさつをするとともに「いつも温かく見守ってくださる皆様にご報告をさせていただきます」とし「私事ではございますがこのたび第二子を授かり、間もなく出産を迎える時期となりました」と発表した。第2子妊娠に「日々お腹の中の命を感じながら、家族とともに愛お