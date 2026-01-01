元日の1日、皇居で「新年祝賀の儀」が行われました。去年、成年式を終えた秋篠宮家の悠仁さまが初めてのぞまれました。1日、皇居・宮殿で「新年祝賀の儀」が行われ、天皇皇后両陛下は皇族方とともに、三権の長らから新年の挨拶を受けられました。天皇陛下は、「年頭にあたり、国民の幸せと国の発展を祈ります」と述べられました。去年9月に成年式を終えた秋篠宮家の長男・悠仁さまは初めての出席となり、厳粛な面持ちで儀式にのぞ