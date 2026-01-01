藤田譲瑠チマが所属するドイツ１部のザンクトパウリは１月１日、アビスパ福岡から日本代表DFの安藤智哉を獲得したと発表した。現在26歳の安藤は３年前までJ３のFC今治でプレーしており、J２の大分トリニータを経て、今季から福岡に加入。J１での経験はまだ１シーズンだ。そのCBをブンデスリーガの１部クラブがなぜ獲得したのか。スポーツディレクターのアンドレアス・ボルネマン氏は、クラブの公式サイトを通じて、こうコメ