優勝パレードで仲睦まじい様子を見せる大谷翔平と妻の真美子さん(C)Getty Images球団史上初となる2年連続世界一を達成したドジャースの2025年シーズン。その祝賀ムードが最高潮に達したのが、ロサンゼルスで行われた優勝パレードだった。沿道には数え切れないほどの祝福が溢れたが、その中でひときわ注目を集めたのが大谷翔平への“プロポーズボード”。この思わぬ展開に、隣にいた真美子夫人が見せたのが「神対応」として話題に