立憲民主党の小沢一郎衆院議員（83）は1日、東京都内の私邸に同僚議員らを招いて新年のあいさつを行い、「今年も、平穏無事の年とはいかないように思っている」と、危機感を口にした。小沢氏は、「今年はうま年。私もうま年で」と、自身が「年男」であることを明かし、「午（うま）というのは、とにかく走れなくなるまで走り続けるという動物だと思う」と述べた。その上で、「語呂合わせではないが、何事もウマくいくように、と願