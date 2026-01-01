【モデルプレス＝2026/01/01】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン5に出演した明石真由美（29）が1月1日、自身のInstagramを通じて、入籍したことを発表した。【写真】「バチェラー5」参加美女、夫との和装ウエディングショット◆明石真由美、入籍報告明石は「私事ではございますが、このたび入籍いたしました」と報告。周囲への感謝を記し、「変わらず1人の女性としても輝けるよう、全力でお仕事も頑