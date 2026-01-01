新年を迎えるたびに「今年こそ彼氏を作る」と誓ってみても、一向に叶う気配がない…。そんな人には、その「誓い」をことあるごとに思い出すための仕掛けが必要なのかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性79名に聞いたアンケートを参考に「今年中に彼氏をゲットするための『座右の銘』」をご紹介します。【１】「友達に『彼氏募集中』と宣伝を」「『誰かいい人いたらお願い』と声をかけておくと、案外、気に留め