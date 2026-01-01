ミスターはテリーの恩人だった。スポーツ報知で連載した「ありがとうミスター」から長嶋さんの秘話を紹介する。＊＊＊＊＊小学生の時から長嶋茂雄さんのファンだという演出家のテリー伊藤さん（７５）は大学時代、入院中にラジオで聴いた長嶋さんのホームランに人生を立て直す勇気をもらったという。テリーさんの企てた“ユニホーム欲しい欲しい作戦”にも快く乗ってくれたミスター。テリーさんはその生きざまを手本にして、人