L¡ÇArc-en-Ciel 2026Ç¯¤Ë·ëÀ®35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉL¡ÇArc-en-Ciel¤¬£±Æü¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤òµ­Ç°¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï2026Ç¯1·î1Æü0»þ00Ê¬¤Ë35th L¡ÇAnniversaryÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬OPEN¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹Á´¹ñÈÇ(Ä«´©)¤Ç35¼þÇ¯µ­Ç°¤ÎÁ´ÌÌ¹­¹ð¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¶¦¤Ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤¿¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢10·î9Æü¤«¤é¤Ï¡¢¡È35th L¡ÇAnniversary TOUR¡É¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡ÎÅì