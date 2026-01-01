Ｊ１福岡は１日、日本代表ＤＦ安藤智哉がドイツ・ブンデスリーガ１部のザンクトパウリに完全移籍することが決定したと発表した。安藤は今治、大分を経て、２５年に福岡に加入し、リーグ３６試合出場４得点。福岡を通じ「まず始めに、僕をＪ１の舞台に導いてくれた柳田強化部長をはじめ、スカウト陣の皆様に本当に感謝してます。また、僕のことを信頼し起用し続けてくれた金明輝監督をはじめ、スタッフの皆様、そして、日々切磋