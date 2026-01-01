ワープするような感覚：12チリンドリフェラーリ12チリンドリは繊細。6.5Lもの排気量を持ちつつ、V12エンジンは慣性がないように1万rpm近くまで鋭く吹ける。その音響は、オーケストラのようにシンフォニック。パワーを解き放てば、ワープするような感覚へ陥る。【画像】運転体験キングは？スーパーカーにホットハッチBBDC 2025 10台のノミネート車両全306枚サイズは大きいが、手首を軽く動かすだけで即座に回頭。圧巻の精度と