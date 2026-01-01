ニューヨークの市長に就任したゾーラン・マムダニ氏（中央）＝1日、米ニューヨーク（代表撮影、ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米民主党の急進左派ゾーラン・マムダニ氏（34）が1日、全米最大の都市ニューヨークの市長に就任した。イスラム教徒として初のニューヨーク市長で、任期は4年。市庁舎近くにある地下鉄の廃駅構内で未明に行われた宣誓式で「公共交通は都市の活力、健全性に重要だ」と語った。昨年11月の市長選