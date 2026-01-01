◆全国高校ラグビー・３回戦東福岡69ー14慶応志木(1日、花園ラグビー場）東福岡（福岡第1）が10トライを奪って慶応志木（埼玉第2）に快勝し、20大会連続で8強入りした。3回戦の全試合終了後に準々決勝の組み合わせ抽選があり、同県の筑紫（福岡第2）を破った東海大相模（神奈川第2）との対戦が決まった。最後にくじを引いた主将のナンバー8須藤（3年）は「大きいフォワードがいるので、自分たちのフォワードが格闘者と