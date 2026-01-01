静岡市の清水港では2025年12月31日、毎年恒例のカウントダウンイベントが開かれ、多くの人でにぎわいました 【写真を見る】「今年は遊びまくってとても楽しかった」約300人が「港かっぽれ」踊る 約500発の花火も 清水港で毎年恒例のカウントダウンイベント＝静岡 「清水港カウントダウン2026」では法被姿などに身を包んだ市民約300人が清水の「港かっぽれ」を踊り会場を彩りました。 また、豚汁とおしるこ合わせて400杯が無料で