歌手、女優、ファッションデザイナー、アーティストなど幅広く活躍する篠原ともえ（46）が1日、自身のインスタグラムを更新。書初めを披露した。篠原は「本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます」と新年のあいさつ。続けて「書道教室にて毎年恒例の干支の書き初め。素敵な新年をお迎えください」とつづり、自身が描いた「馬」の書道を投稿した。これにファンからは「字もお上手なんだぁ超超羨ましいなぁ〜」「達筆で